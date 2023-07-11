Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası Türkiye’de

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının dört ila altı derece artacağını belirterek kronik rahatsızlığı olanlarla yaşlıları uyardı.

Fotoğraf: AA

MGM’nin raporuna göre 11-16 Temmuz arasında Türkiye yüksek sıcaklıkların etkisi altına girecek. Kentlerde sıcaklık rekorları kırılabilir.

Sıcaklık değerleri Ankara’da 35, İstanbul’da 36, İzmir’de 40, Antalya’da 43, Adana’da 42, Diyarbakır’da 41 dereceye kadar yükselecek. Ancak yetkililer, hissedilen sıcaklığın çok daha fazla olabileceğini belirtiyor.

Meteoroloji, sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde başta kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar olmak üzere 11:00 ile 16:00 saatleri arasında tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısını yaptı. MGM, sıcak çarpmasına karşı dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

İstanbul Valiliği: Sıcak çarpmasına dikkat

İstanbul Valiliği de sıcak çarpmasına karşı uyarı yayınladı: ”Yarından itibaren bölgemizin sıcak hava dalgasının etkisine girmesi, hafta ortasından itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin beş-10 derece üzerine çıkması bekleniyor.”