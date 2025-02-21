İstanbul ve Ankara dahil altı ilde ağır taşıtlara yasak

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) hava şartları nedeniyle İstanbul ve Ankara dahil altı ildeki bazı yollarda ağır taşıtlar yasaklandı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün Kocaeli, Sakarya ve Düzce illeri için turuncu (tehlikeli), İstanbul, Bolu ve Karabük illeri için sarı (az tehlikeli) kodlu uyarı yayınlamıştı.

KGM, altı ildeki D-100 ve D-750 yollarıyla TEM ve Kuzey Marmara Otoyolları’nda ağır taşıtların (kamyon, çekici ve tanker cinsi) kullanılmasını yasakladı.

Açıklamaya göre yasağı kapsayan iller şöyle:

İstanbul

Kocaeli

Sakarya

Düzce

Bolu

Ankara

Yasak bugün 13.00’ten 23 Şubat Pazar 13.00’e kadar iki gün boyunca sürecek.