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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul ve Ankara dahil altı ilde ağır taşıtlara yasak

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) hava şartları nedeniyle İstanbul ve Ankara dahil altı ildeki bazı yollarda ağır taşıtlar yasaklandı.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün Kocaeli, Sakarya ve Düzce illeri için turuncu (tehlikeli), İstanbul, Bolu ve Karabük illeri için sarı (az tehlikeli) kodlu uyarı yayınlamıştı.


KGM, altı ildeki D-100 ve D-750 yollarıyla TEM ve Kuzey Marmara Otoyolları’nda ağır taşıtların (kamyon, çekici ve tanker cinsi) kullanılmasını yasakladı.

Açıklamaya göre yasağı kapsayan iller şöyle:

  • İstanbul
  • Kocaeli
  • Sakarya
  • Düzce
  • Bolu
  • Ankara

Yasak bugün 13.00’ten 23 Şubat Pazar 13.00’e kadar iki gün boyunca sürecek.

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