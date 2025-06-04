İstanbul valisi: Tutuklanan kişi sayısı 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 100 arttı

İstanbul Valisi Davut Gül İstanbul’da tutuklanan kişi sayısının 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 100 arttığını duyurdu.

Davut Gül (ortada). Fotoğraf: AA

Gül, Eyüpsultan’daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde (AFAD) bu yılın ilk beş ayına ilişkin güncel emniyet verilerini açıkladı.

Valinin verdiği bilgilerden öne çıkanlar şöyle:

En önemli sekiz suç yüzde 9 azaldı

Aydınlatma oranının yüzde 99,4’e yükseldi

Mal varlığına karşı işlenen en önemli dokuz suç 2024’ün ilk beş ayına göre yüzde 27’ye yakın azaldı

Otodan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, kapkaç gibi suçlarda yüzde 50’den fazla düştü

Ele geçirilen ruhsatsız silah sayısının 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 21 arttı

Tutuklanan kişi sayısı 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 100 arttı

Gül şöyle konuştu:

“2025’in ilk beş ayında operasyon sayısı yüzde 41, çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 37 arttı. 39 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu. Suç çeteleri, şehir eşkıyaları güvenlik güçlerimizin, kanunun elinden kaçamayacaklar.

Bir diğer önemli mücadele alanımız kaçakçılık. Elektronik eşyadan tütüne, tarihi eserden akaryakıta operasyonlarımız devam ediyor.

Operasyon sayımız 1319’dan 1535’e yükseldi, 1917 şahıs yakalandı. Sahte ve kaçak alkolle mücadelede ele geçirilen miktar bir önceki yıla göre üç katına çıktı.”

Toplantıda Gül’e şu isimler eşlik etti: