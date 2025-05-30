İstanbul'da 873 gözaltı

İstanbul’daki asayiş uygulamalarında 873 şüpheli gözaltına alındı.

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550 bin 751 kişiye GBT

Operasyonlar dün 20:00-23:59 arasında 1447 polis, bir helikopter ve beş botla düzenlendi.

550 bin 751 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Gözaltına alınanların 569’u aranan isimlerdi.

Denetimlerde 27 ruhsatsız tabanca, beş tüfek, beş kurusıkı tabanca, 299 fişek, 1733 gram uyuşturucu ve 1300 hap ele geçirildi.

Uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 490 lira, 140 avro ve 20 dolara da el konuldu.

Trafikte 46 bin 973 araç ve 3 bin 758 motosiklet incelendi. 2 bin 291 araç ve motosiklete işlem uygulandı, 24 araç trafikten men edildi. Denetimlerde toplam 1 milyon 737 bin 793 lira trafik cezası kesildi.