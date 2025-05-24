İstanbul'da 1035 gözaltı

İstanbul’da kent genelindeki asayiş uygulamalarında 1035 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Mayıs’ta iki aşamalı yapılan uygulamaya 2 bin 848 emniyet personeli katıldı.

Bu kapsamda 20:00-22:00 arası 1460 personel bir polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı beş botun katılımıyla 215 sabit noktada yol uygulaması, 1388 personelse 22:00-23:59 arası umuma açık yerlerde denetim yaptı.

331 bin 151 kişiye GBT

331 bin 151 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 524’ü çeşitli suçlardan aranan 1035 kişi gözaltına alındı. Yedi yabancı uyruklu hakkında işlem yapıldı.

44 bin 183 araç ve 2 bin 845 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 623 araç ve motosiklet ve yedi sürücü hakkında işlem yapılırken iki araç trafikten men edildi.

Toplam 652 bin 822 lira trafik cezası kesildi.

Denetimlerde el konulanlarsa şöyle:

26 ruhsatsız tabanca, bir MP5 tipi otomatik silah, altı av tüfeği, 10 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 116 fişek

1820 gram uyuşturucu madde, 370 uyuşturucu hap, 613 sentetik ecza



