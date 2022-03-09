İstanbul, TIR ve kamyonlara kapatıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TIR ve kamyonların ikinci bir duyuruya kadar kente alınmayacağını, kenttekilerin de trafiğe çıkamayacağını bildirdi.

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Meteoroloji’nin son hava durumu tahminlerine göre 10 Mart Perşembe günü İstanbul’da kar bekleniyor. Hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar inebilir. Yağışların ve soğuk hava dalgasının hafta başına kadar süreceği tahmin ediliyor.

Yerlikaya, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “İkinci bir duyuruya kadar Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00’ten itibaren izin verilmeyecektir. İkinci bir duyuruya kadar İstanbul içinde bulunan TIR ve kamyonların 10 Mart Perşembe günü saat 04.00’dan sonra trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir. Hareket halindeki TIR ve kamyonların bulundukları yere en yakın, park alanı ya da Otoyol Hizmet Tesisleri’nde (OHT) beklemeleri gerek.”