İstanbul plajları yaza hazır: Giriş ücretleri belli oldu

İstanbul’da plajlar ve turistik işletmeler yaz sezonuna hazır. Kentte plajlara giriş ücretleri belli oldu.

Fotoğraf: AA

DHA‘nın haberine göre ücretler şöyle:

* Büyükada ve Heybeliada: Hafta içi 600 liradan başlayıp hafta sonu 1500 liraya kadar yükseliyor. Bazı plajlarda bu ücret içeride kullanılabilecek harcama limiti olarak belirleniyor.

* Kilyos: Giriş fiyatları hafta içi 500, hafta sonuysa 750 lira.

* Sarıyer: Giriş ücretleri hafta içi 600, hafta sonu 800 lira.

* Florya: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait plajda giriş ücreti bu yıl 120 lira (geçen yıl 60 liraydı).

* Şile: Ayazma, Ağlayankaya ve Kurfallı gibi halk plajlarında denize ücretsiz girilebiliyor. Özel işletmelerdeyse giriş ücretleri 300 liradan başlayıp 800 liraya kadar çıkabiliyor.

Ajansa konuşan Şile’deki bir işletmeci şunları dedi: “Şile artık eski Şile değil, kalabalıklaştı. Bayram sonrası sezon başlar. Geçen yıl kişi başı giriş 250 liraydı, bu yıl 300 lira yaptık. Köfte porsiyonu 400, hamburger 350, kutu içecekler 60-70 lira civarında. Yine de fiyatlarımız uygun.”



