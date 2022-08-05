İBB’den Büyükada’da plaj

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Büyükada’da plaj açtı.

Fotoğraflar: İBB

İBB’nin açıklamasına göre Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait daha önce Kartal Belediyesi tarafından işletilen mekan, İBB şirketi BELTUR tarafından kiralandı. İskele yenilendi ve platform kuruldu; 500 kişilik plaj oluşturuldu.

Ulaşım, şezlong ve şemsiye fiyata dahil

BELTUR​​​​​​​ kafenin de konulduğu plaj, yaz sonuna kadar 09:00-19:00 saatleri arasında açık olacak. Yetişkinler, hafta içi kişi başı 95 lira, hafta sonu 120 lira vererek plajı kullanabilecek. 7-12 yaşındaki çocuklar için yüzde 50 indirimli ücret tarifesi uygulanırken, yedi yaşına kadar olan çocuklar plajdan ücretsiz faydalanabilecek.

Ücrete, ulaşım, şezlong ve şemsiye dahil. Plajdaki BELTUR kafe diğer işletmelerindeki fiyatlarla plaja gelenlere saat 23:30’a kadar hizmet verecek.

Ulaşım için Bostancı ve Kartal’dan direkt plaja hareket eden tekneler, gün sonunda da geri dönecek yolcuları taşıyacak.

Adalar’da yaşayan ve Adakart sahibi olanlar yüzde 20 indirimle aynı hizmetlerden yaralanabilecek.