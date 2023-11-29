Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul için 'aşırı yağış' uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), ‘aşırı yağış’ nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Fotoğraf: AA

AKOM’dan yapılan açıklamada, vatandaşların dere yatakları ve çevresinden uzak durmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe araçlarıyla çıkmamaları ve bodrum katlarında yaşayanların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.


Acil durumlarda Alo 153 Çağrı Merkezi’ne ulaşabileceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sabah saatlerinden itibaren özellikle Avrupa Yakası genelinde etkili olan sağanak neticesinde İstanbul’un farklı bölgelerinde metrekareye 30 ila 75 kilogram aralığında yağış kaydedilmiştir. Yağışların Avrupa Yakası güney bölgeleri ile Anadolu Yakası genelinde akşam saatlerine (21.00) kadar kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği, ardından gücünü azaltarak gece saatlerine (01.00) kadar devam etmesi beklenmektedir.”

Kentte gün boyu etkili olan fırtına ve şiddetli yağışın etkisiyle bir kişi hayatını kaybetmişti.

İstanbul’da fırtına ve kuvvetli yağış: Bir ölü

SON HABERLER

İmamoğlu: Acınacak haldesiniz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesine hakaret edenlere ve onlar hakkında işlem yapmayan devlet birimlerine seslendi: “Acınacak haldesiniz.”

Boykot havlu attırdı: DBL tüm projelerden çekildi

Boykotun hedefindeki organizasyon şirketi DBL Entertainment tüm projelerden çekildiğini duyurdu: ”Türkiye’nin ihtiyacı olan barış ve huzur ikliminde yeniden görüşmek üzere…” Dolmabahçe A.Ş. bünyesindeki şirketin sahibi Abdülkadir Özkan, protestoculara yönelik kullandığı ‘vatan hainliği’ ifadesinin ‘bağlamından koparıldığını’ söyleyerek tüm projelerden çekildiklerini duyurdu: ”Değerli ekip arkadaşlarımı ve yürüttüğümüz projeleri olumsuz etkilememesi adına DBL Entertainment olarak projelerin tamamından çekiliyoruz. Türkiye’nin […]