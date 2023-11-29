İstanbul için 'aşırı yağış' uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), ‘aşırı yağış’ nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

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AKOM’dan yapılan açıklamada, vatandaşların dere yatakları ve çevresinden uzak durmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe araçlarıyla çıkmamaları ve bodrum katlarında yaşayanların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Acil durumlarda Alo 153 Çağrı Merkezi’ne ulaşabileceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sabah saatlerinden itibaren özellikle Avrupa Yakası genelinde etkili olan sağanak neticesinde İstanbul’un farklı bölgelerinde metrekareye 30 ila 75 kilogram aralığında yağış kaydedilmiştir. Yağışların Avrupa Yakası güney bölgeleri ile Anadolu Yakası genelinde akşam saatlerine (21.00) kadar kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği, ardından gücünü azaltarak gece saatlerine (01.00) kadar devam etmesi beklenmektedir.”

Kentte gün boyu etkili olan fırtına ve şiddetli yağışın etkisiyle bir kişi hayatını kaybetmişti.