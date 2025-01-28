İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülü Zuhal Olcay'a

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 11-22 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 44’üncü İstanbul Film Festivali’nde ‘Sinema Onur Ödülü’ oyuncu Zuhal Olcay’a verilecek.

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Festivalde ‘Sinema Onur Ödülü’, sinemaya emek veren insanlara veriliyor.

Olcay, ödülünü festivalin 11 Nisan Cuma akşamı düzenlenecek açılış töreninde alacak.

Zuhal Olcay hakkında

Oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay, Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. 1980’lerde ilk televizyon filmi ‘Sönmüş Ocak‘ta rol aldı. Sanatçı 1986’da oynadığı Martı oyunuyla Avni Dilligil Tiyatro Ödülü’nü kazandı, daha sonra şarkıcılık kariyerinin başlamasında etkili olan ‘Evita’ müzikali aracılığıyla seyirciyle buluştu.

Olcay, ‘Sahte Cennete Veda’ (Tevfik Başer, 1989) filmindeki performansıyla Almanya’da Altın Film Şeridi En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı. Orhan Pamuk’un Kara Kitap romanından uyarlanan, İstanbul Film Festivali’nde En İyi Türk Filmi ve Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film Ödüllerini kazanan ‘Gizli Yüz’de (Ömer Kavur, 1991) rol aldı.

Tayfun Pirselimoğlu’nun çektiği 2002 yapımı ‘Hiçbiryerde’ filmiyle başta İstanbul Film Festivali olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında pek çok ödülün kazanan oyuncu, son olarak hala sahnelenen ‘Kel Diva’ oyunuyla 26’ncı⁠ ⁠Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülünü kazandı.

Olcay 28 Ekim 2024’te Oyuncular Sendikası başkanı olarak seçildi.