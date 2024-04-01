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Yaramazlara biraz batar!

Ekrem İmamoğlu rahat kazandı

İstanbul’da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu bir kez daha seçildi.

Ekrem İmamoğlu.

AA’nın verilerine göre oyların neredeyse tamamı sayıldı. İmamoğlu 11 puanın üzerinde farkla kazandı. Durum şu:


CHP: Yüzde 51,07

AKP: Yüzde 39,59

YRP: 2,58

DEM Parti: 2,10

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