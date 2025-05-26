İstanbul dahil 34 ile sarı kodlu sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul dahil 34 ile sarı kodlu sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu.
MGM’nin sarı kodla uyardığı iller şöyle:
- Afyonkarahisar
- Ankara
- Antalya
- Balıkesir
- Bilecik
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çankırı
- Denizli
- Eskişehir
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırşehir
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Manisa
- Nevşehir
- Niğde
- Sakarya
- Uşak
- Yozgat
- Zonguldak
- Aksaray
- Karaman
- Kırıkkale
- Bartın
- Yalova
- Karabük
- Düzce
Sabahtan itibaren İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa, öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, toz taşınımı ile beraber çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
Meteorolojinin renk kodları ve anlamı ne?
Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.
Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.
Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.
Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.