İstanbul dahil 34 ile sarı kodlu sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul dahil 34 ile sarı kodlu sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

Fotoğraf: AA

MGM’nin sarı kodla uyardığı iller şöyle:

Afyonkarahisar

Ankara

Antalya

Balıkesir

Bilecik

Bolu

Burdur

Bursa

Çankırı

Denizli

Eskişehir

Isparta

İstanbul

İzmir

Kastamonu

Kayseri

Kırşehir

Kocaeli

Konya

Kütahya

Manisa

Nevşehir

Niğde

Sakarya

Uşak

Yozgat

Zonguldak

Aksaray

Karaman

Kırıkkale

Bartın

Yalova

Karabük

Düzce

Fotoğraf: MGM

Sabahtan itibaren İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa, öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, toz taşınımı ile beraber çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Meteorolojinin renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.