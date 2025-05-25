Meteoroloji: İstanbul ve Ankara dahil 17 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) günlük tahminine göre İstanbul ve Ankara dahil 17 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
MGM’nin yağış beklediği iller şunlar:
- Çanakkale
- Balıkesir
- Edirne
- İstanbul
- Kırklareli
- Manisa
- Afyonkarahisar
- İzmir
- Muğla
- Burdur
- Isparta
- Ankara
- Eskişehir
- Konya
- Bolu
- Düzce
- Karabük
İstanbul’da parçalı ve az bulutlu havanın gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışa dönmesi bekleniyor.
Yağışların, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı tahmin ediliyor. MGM’nin tahminine göre başkent de öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı.