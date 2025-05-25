Meteoroloji: İstanbul ve Ankara dahil 17 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) günlük tahminine göre İstanbul ve Ankara dahil 17 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Fotoğraf: AA

MGM’nin yağış beklediği iller şunlar:

Çanakkale

Balıkesir

Edirne

İstanbul

Kırklareli

Manisa

Afyonkarahisar

İzmir

Muğla

Burdur

Isparta

Ankara

Eskişehir

Konya

Bolu

Düzce

Karabük

Fotoğraflar: MGM

İstanbul’da parçalı ve az bulutlu havanın gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışa dönmesi bekleniyor.

Yağışların, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı tahmin ediliyor. MGM’nin tahminine göre başkent de öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı.