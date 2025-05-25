AKOM uyardı: İstanbul yağışlı havanın etkisine giriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) kentin Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine gireceğini duyurdu.

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AKOM’un açıklamasına göre İstanbul’da yağışlar yarın sabah erken saatlerden itibaren Silivri ve Çatalca gibi batı bölgelerinden başlayacak. Öğle saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olacak.

28 Mayıs Çarşamba’ya kadar yağışların aralıklarla sağanak ve gök gürültülü geçişler şeklinde görülmesi bekleniyor.

Açıklama şöyle:

“Önümüzdeki hafta ortasına kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeniyle aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıklarınsa 17-22 derece aralığında, mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor.

Ayrıca, sistem nedeniyle Afrika kökenli tozların da taşınımı gerçekleşirken, İstanbul’da bu gece ve pazartesi görülecek yağışların çamurlu olabileceği öngörülüyor.”

Kuvvetli sağanak nedeniyle olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.