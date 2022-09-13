İstanbul Bienali bu hafta sonu başlıyor: Koç desteğini 2036’ya kadar uzattı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 17. İstanbul Bienali, 17 Eylül – 20 Aralık tarihlerinde İstanbul’u güncel sanatın buluşma noktası haline getirmeye hazırlanıyor. 1987’den beri Koç Holding’in desteklediği bienalin tanıtım toplantısında konuşan Ömer Koç, ‘2007-2026 arasını kapsayan sponsorluklarını 10 yıl daha uzattıklarını’ açıkladı.

17. İstanbul Bienali, 13 Eylül Salı sabahı bienalin sergi mekânlarından Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde düzenlenen basın buluşmasıyla tanıtıldı.

Toplantıda 17. İstanbul Bienali küratörleri Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh, İKSV Güncel Sanat Projeleri ve İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer’in moderasyonunda, bir söyleşi gerçekleştirdi. Küratörler, bienalin hazırlık çalışmaları, kavramsal çerçevenin nasıl belirlendiği, sanatçı ve mekân seçimleri, kamusal program ve bienalin yaratmak istediği etkiden bahsettiler.

Küratörler soldan sağa) Ute Meta Bauer, Amar Kanwar David Teh

Basın buluşmasında, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, 2007’den bu yana Bienal’in sponsorluğunu üstlenen Koç Holding adına Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da birer konuşma yaptı.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, konuşmasında ‘çocuk ve gençlere yönelik programlar ve ücretsiz dağıtılan çocuk kitaplarıyla güncel sanat beğenisinin erken yaşlardan itibaren gelişmesi için çaba gösterdiklerini’ söyledi.

Bienalin tüm izleyicilere ücretsiz olduğunu belirten Eczacıbaşı, “yüzbinlerce izleyiciyi ağırlarken kültür-sanata erişim ve katılımın önündeki önemli bir engeli ortadan kaldırıyoruz” dedi.

Ömer Koç

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, sponsorluğu 2036 yılına kadar uzatma kararı aldılarını açıkladığı konuşmasında, “İstanbul Bienali, bizleri bu sene bir kez daha sorgulamaya davet ediyor” dedi: “İnsanlığın, attığı düşüncesiz adımların kaçınılmaz sonuçları ile ilk kez bu kadar net yüzleştiği bir dönemden geçiyoruz ve acil çözüm bekleyen pek çok sorunla karşı karşıyayız. 17. İstanbul Bienali günümüzün bu karmaşık sorunlarının birçoğunu tüm açıklığıyla masaya yatırıyor. Ortak akıldan beslenen çözümler sunarak, özgür ifadeye alan açıyor. Özen ve dayanışmadan beslenip daha yaşanır bir gezegeni mümkün kılma gayesiyle sanatseverlerle buluşuyor”.

Buluşmanın ardından Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma (TÜMATA) grubu, bienal katılımcılarından Mariah Lookman’ın bienal için tasarladığı su bahçesinde, esere eşlik eden besteyi seslendirdi.

17. İstanbul Bienali’nin Beyoğlu, Fatih, Kadıköy ve Zeytinburnu ilçelerinde yoğunlaşan sergi alanları, sadece birer mekân olarak değil bulundukları mahalleler ve o mahallelerle kurdukları ilişki üzerinden de öne çıkacak.

17. İstanbul Bienali’yle ilgili haberleri etkinlik boyunca Diken’de yayınlamaya devam edeceğiz.