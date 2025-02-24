İsrailli siyasetçi: Gazze'deki tüm yetişkin erkekleri öldürmeliyiz

İsrail Meclisi (Knesset) Başkan Yardımcısı Nissim Vaturi “Çocukları ve kadınları ayırmalı, Gazze’deki yetişkin bütün erkekleri öldürmeliyiz. Çok düşünceli davranıyoruz” dedi.

Nissim Vaturi. Fotoğraf: Yonatan Sindel / Flash90

‘Bunlar pislik’

Aynı zamanda iktidardaki Likud Partisi’nin milletvekili olan Vaturi, AA’nın aktardığı habere göre katıldığı bir radyo programında şunları söyledi:

“Dünyada hiç kimse Gazze’deki sivilleri istemiyor, herkes onları İsrail’e itiyor, bunların pislik ve insanlık dışı olduğunu biliyorlar. Gazze’de kimse masum değil. Çocukları ve kadınları ayırmalı ve Gazze’deki yetişkin bütün erkekleri öldürmeliyiz, çok düşünceli davranıyoruz.”

‘Serbest bırakılanları da ortadan kaldıracağız’

Vaturi, İsrail işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin Mülteci Kampı’na ilişkinse “Yakında Cenin’i Gazze’ye çevireceğiz” diye tehdit etti. İsrailli vekil, Gazze’de ateşkes ve rehine takası anlaşmasıyla serbest kalan Filistinlileri de ‘ortadan kaldıracaklarını’ söyledi.

Vaturi daha önce de Gazze’deki tüm Filistinlilerin sürülmesini savunmuştu.