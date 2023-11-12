İsrail’den rehineler için anlaşma sinyali

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Hamas’ın elindeki İsrailli rehinelerin serbest kalması için anlaşma yapabileceklerini söyledi.

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Hamas’ın silahlı kanadı İzeddin Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nden İsrail’e ‘Aksa Tufanı’ adıyla saldırı başlatmış ve yaklaşık 240 İsrailliyi rehin almıştı.

AA’nın Yediot Ahronot gazetesinden aktardığına göre Galant, esir aileleriyle bir araya geldi.

Galant, “Bu savaşta, emniyet teşkilatı sadece iki şeyle ilgileniyor: Hamas’ın yenilmesi ve rehinelerin geri dönüşü” dedi. Her ne şekilde olursa olsun rehineleri kurtarmaya kararlı olduklarını belirten Gallant, bunun anlaşma ya da operasyon yoluyla olabileceğini dile getirdi.

Galant böylece ilk defa Hamas’ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması için anlaşma yapma olasılığından bahsetmiş oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, rehineler serbest bırakılmadıkça ateşkese yanaşmayacaklarını vurgulamıştı.