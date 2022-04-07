İsrail’de silahlı saldırı: İki ölü

İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki silahlı saldırıda iki kişi öldü, en az dört kişi de yaralandı.

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İsrail Ordu Radyosu’nun açıklamasında göre, kent merkezindeki Dizengoff Caddesi’ndeki silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre en az iki kişi öldü.

İsrail acil servisi Kızıl Davut Yıldızı’nın açıklamasında da biri ağır dört kişinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı söylendi.

Bölgeye çok sayıda polis ekibinin yanı sıra Kızıl Davut Yıldızı ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

İsrail polisi, olayın ‘terör saldırısı’ olduğunun kesinleştiğini ve failin bulunması için ‘bölgede kapsamlı arama çalışmalarının başlatıldığı’nı duyurdu.

Açıklamada ayrıca, yurttaşlardan evlerini terk etmemeleri ve bölgeden uzak durmaları istendi.

Üç ayrı saldırıda 11 kişi ölmüştü

İsrail’in farklı kentlerinde 22-29 Mart tarihlerinde üç ayrı saldırıda, toplam 11 İsrailli ölmüştü.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart’ta düzenlenen bıçaklı saldırıda dört kiş ölmüştü. Saldırganın radikal İslamcı örgüt IŞİD sempatizanı olduğu ve daha önce ‘güvenlikle ilişkili’ suçlardan hapis yattığı açıklanmıştı.

Hadera şehrinde de 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu iki polis ölmüş, üç polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı, IŞİD üstlenmişti.

Tel Aviv’in doğusundaki Beni Barak kentinde 29 Mart akşamı silahlı saldırıda ise beş kişi ölmüştü.