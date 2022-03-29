Bir hafta içinde üçüncü: İsrail’deki silahlı saldırıda beş kişi öldü

İsrail’in Beni Barak kentindeki silahlı saldırıda en az beş kişi öldü.

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İsrail polisinin açıklamasına göre Tel Aviv’in doğusundaki Beni Barak kentinde silahlı saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre saldırıda beş kişi hayatını kaybetti.

Açıklamada, Beni Barak’ta ‘bir teröristin otomatik tüfekle sokakta sivillere ateş açtığı, ardından başka bir caddeye geçerek orada da sivilleri hedef aldığı’ ifade edildi.

Saldırganın, kolluk kuvveti tarafından ‘etkisiz hale getirildiği’ kaydedildi.

Açıklamada saldırganın veya kurbanların kimliğine ilişkin ise ayrıntıya yer verilmedi.

Olayın ardından Beni Barak kentine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi.

Başbakan Bennett, İsrailli yetkililerle güvenlik toplantısı düzenleyecek

Öte yandan İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in üst düzey yetkililerle güvenlik toplantısında görüşecek.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi’nin açıklamasına göre Bennett, savunma bakanı, iç güvenlik bakanı, genelkurmay başkanı, İsrail Güvenlik Ajansı başkanı, İsrail Polisi genel müfettişi ve diğer yetkililerin katılımıyla yerel saatle 22.00’de bir güvenlik toplantısı düzenleyecek.

İsrail’de üst üste silahlı saldırılar

Bu, İsrail’de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart’ta düzenlenen bıçaklı saldırıda dört İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın radikal İslamcı örgüt IŞİD’in sempatizanı olduğu ve daha önce ‘güvenlikle ilişkili’ suçlardan hapis yattığı’ belirtilmişti.

Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu iki polis ölmüş, üç polis yaralanmıştı.

İsrail polislerini hedef alan saldırıyı IŞİD üstlenmişti.