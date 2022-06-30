İsrail’de meclis feshedildi: Erken seçime gidiliyor

İsrail’de parlamentonun feshedilmesine ilişkin yasa tasarısının son halini kabul edildi. 1 Kasım’da erken seçime gidecek ülkede bu, son dört yıldaki beşinci seçim olacak.

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92 milletvekili, İsrail Ulusal Meclisi Knesset’in feshedilmesi için tasarının lehinde oy kullanırken aleyhte oy çıkmadı. Mecliste, 120 sandalye bulunuyor.

Meclis, ön ve ilk oylamada kendini feshetmek için oy kullanmıştı. İkinci ve üçüncü oylamalar, hükümet ve muhalefet milletvekilleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle iki kez ertelenmişti.

Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak.