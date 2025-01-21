İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi istifa etti

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 7 Ekim 2023’te Gazze’den düzenlenen saldırılardaki ‘feci başarısızlığın sorumluluğunu her gün hissettiğini’ belirterek istifa etti.

Halevi, görevi 6 Mart’ta bırakacak.

Herzi Halevi. Fotoğraf: AA

İsrail basınındaki haberlere göre Halevi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’a istifasını sundu.

İstifa mektubunda Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’nın 7 Ekim 2023’te Gazze’den düzenlediği saldırıda ‘kendi komutasındaki İsrail ordusunun, vatandaşları koruma görevini yapamadığını, bu feci başarısızlığın sorumluluğunu ilk günden itibaren her gün hissettiğini’ belirtti.

Halevi başarılarından bahsederken de İsrail ordusunun bir yıl üç aydır devam eden saldırılarla Hamas’ın silahlı kanadına ağır darbeler indirdiğini, Hizbullah’ı kuzeyde önemli ölçüde gerilettiğini ve İran’ı zayıflattığını savundu.

Öte yandan Gazze ve çevresinden sorumlu İsrail Ordusu Güney Cephesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman da Gazze çevresinde yaşayan vatandaşları korumakta başarısız olduğunu söyleyerek istifa etti.

Finkelman, görevi teslim edene kadar ordu içindeki sorumluluklarını sürdüreceğini belirtti.

Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin, 7 Ekim 2023’te İsrail’in Gazze’ye ve bölgedeki saldırıları üzerine Başbakan Netanyahu ve hükümetle görüş ayrılığına düştüğü ortaya çıkmıştı. Netanyahu’nun aşırı sağcı koalisyon ortaklarıysa Halevi’yi doğrudan hedef alan açıklamalar yapmıştı.