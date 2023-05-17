İspanyol Doblo, haziranda Türkiye’de satışta

Erkene çekildi‼️



İspanya'da üretilen yeni Doblo, Haziran ayının 2.haftası gibi Türkiye'de satışa sunulacak.



Normalde Bursa'da mevcut Doblo üretiminin bitmesi sonrası temmuzda gelecekti, erkene çekilmiş.



Bu durumda Doblo üretiminin finali de erkene çekilmiş mi oluyor,… https://t.co/ZWR4N1qFqx pic.twitter.com/cqk6lGAfTS