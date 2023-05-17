İspanyol Doblo, haziranda Türkiye’de satışta

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, İspanya’da üretilen yeni Fiat Doblo modelinin haziranın ikinci haftasında Türkiye’de satışa sunulacağını yazdı.
Fiat Doblo modeli 2000’den beri Türkiye’de üretiliyordu. Ancak Stellantis Grubu, Tofaş’ın Bursa fabrikasında üretilen yeni Fiat Doblo modelinin üretimini İspanya’daki Vigo fabrikasında üretme kararı almıştı.
Emre Özpeynirci, İspanya’da üretilen yeni Doblo modelinin haziranın ikinci haftasında Türkiye’de satışa sunulacağını söyledi. Bursa’da üretilecek son Doblo, 20 Mayıs’ta banttan inecek. Normal plan, üretimin temmuza kadar sürmesiydi.