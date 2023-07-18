İspanya’da Franco’ya verilen çalışma üstün liyakat nişanı geri alındı

İspanya’da sol koalisyon hükümetinin bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararı gereği, diktatör Franco ve dönemin sekiz yöneticisine verilen çalışma üstün liyakat nişanı geri alındı.

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AA’nın haberine göre İspanya’da 23 Temmuz’daki erken genel seçimlere kısa süre kala, 11 Temmuz’daki Bakanlar Kurulu Toplantısı’nda alınan karar yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, 18 Temmuz 1953’te diktatör Francisco Franco ve sekiz yöneticisine dönemin çalışma bakanlığınca verilen çalışma üstün liyakat nişanlarının geri alınması resmilik kazandı.

Sol ve aşırı sol partilerin ittifakıyla ‘Sumar’ adıyla yeni kurulan siyasi partinin lideri ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz’ın girişimiyle Bakanlar Kurulunda alınan kararın gerekçesi şöyle açıklandı:

“Franco diktatörlüğünün, Temmuz 1936’da İkinci İspanya Cumhuriyeti’nin demokratik ve anayasal rejimine karşı ayaklanan ve 1936-1939 iç savaşına yol açan güçleri desteklemesi ve onlarla aktif olarak işbirliği yapması. Ayrıca diktatörlük döneminde demokratik değerlerle ve insan haklarının korunmasına yönelik yol gösterici ilkelerle açıkça bağdaşmayan eylemlerde bulunulması.”

İspanya’daki sol koalisyon hükümeti, Temmuz 2022’de çıkardığı ‘Demokratik Hafıza’ adlı yasayla diktatör Franco dönemini yasa dışı ilan etmişti.