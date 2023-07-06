Hayali bile güzel: İspanya’da 18 yaşına giren herkese 20 bin avro verilebilir

İspanya Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, gençler arasında ‘fırsat eşitliği’nin sağlanması amacıyla 18’inci yaşına basan herkese 20 bin avro (567 bin lira) verilmesini önerdi.

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Zenginler vergilendirilecek

İngiliz gazetesi The Guardian‘ın haberine göre Yolaz’ın önerisinin amacı sosyal eşitsizlikle mücadele.

İspanya’da 23 Temmuz’da yapılacak erken genel seçimler öncesinde gelen öneri için gerekli yıllık 10 milyar avronun zenginlerden alınacak vergi miktarının artırılmasıyla sağlanması hedefleniyor.

Yolanda Diaz

18 ila 23 yaş arasındakilere yapılacak ödemeler için Diaz şunları söyledi:

“Bu, gençlerin iyi bir geleceğe sahip olmalarını sağlamalı. Onlara soyadlarına ya da geldikleri aileye bağlı olmaksızın okuma ya da iş kurma şansı vermeliyiz. Bu yüzden bu insanlara 18 yaşına girdiklerinde 20 bin avro vermeliyiz. Böylece istedikleri gibi kendilerini geliştirebilirler. 23 Temmuz’da bunu belirleyeceğiz.”

Diaz, ‘evrensel miras’ olarak adlandırılan önerinin ekonomik durumlarına bakılmaksızın tüm genç İspanyollar için geçerli olması ve yılda 3 milyon avrodan fazla kazanan kişilerin vergilendirilmesiyle finanse edilmesinden yana.

‘Mümkün değil’

Ancak gençlerin oyuna talip hükümet üyeleri bile Diaz’ın önerisi karşısında şaşkın. Ekonomi bakanı Nadia Calvino, önerinin ‘pratikte mümkün olmadığı’ görüşünde.

Komünist bir ailede büyüyen Diaz, eğitimi için yeterli maddi güce sahip olmadığından dolayı iş müfettişi olma hayalinin peşinden gidememiş.