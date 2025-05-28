İspanya'da balina kemiklerinden yapılmış 20 bin yıllık aletler bulundu

İspanya’da erken dönemden balina kemiklerinden yapılmış 20 bin yıllık aletler bulundu.

Fotoğraf: Phys

Phys.org’un haberine göre bilim insanları, erken dönem insan-deniz memelileri ilişkilerini ve dönemin deniz ekolojisini inceledi.

Araştırma, Barselona Özerk Üniversitesi Çevre Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü (ICTA-UAB), Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) ve British Columbia Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından yürütüldü.

İspanya’nın Biskay Körfezi çevresindeki kıyı alanlardan 83 ve İspanya’nın Bask bölgesindeki Santa Catalina Mağarası’ndan çıkarılan 90 kemik alet analiz edildi.

Fotoğraflar: Nature

Çıkarılan numunelerin tür ve yaşlarının saptanması amacıyla kütle spektrometrisi (kimyasal türleri iyonize edip oluşan iyonları kütle-yük oranınıyla sıralayan bir teknik) ve radyokarbon (organik madde içeren nesnelerin yaşını belirlemek için kullanılan bir yöntem) tarihlemesi kullanıldı.

Arkeolog Jean-Marc Petillon araştırmanın kemiklerin en az beş büyük balina türüne ait olduğunu saptadığını duyurdu.

Arkeoloğa göre aletler, tarımın icadından çok önce insanoğlunun ‘göçebe avcı-toplayıcı bir hayat’ yaşadığı 20 bin yıl öncesi döneme dayanıyor. En eskisinin yaklaşık 19-20 bin yıl öncesine ait olduğunu vurgulayan Petillon, “Bunlar, insanların balina kalıntılarını alet olarak kullandığına dair bilinen en eski kanıtlar” dedi.

Araştırma ‘Nature Communications’ dergisinde yayınlandı.

Keşfin önemi

Kıyı arkeolojik alanların yükselen deniz seviyelerine karşı savunmasız olması nedeniyle insan-balina etkileşimlerinin kökenlerini izlemek oldukça zor.

Yeni keşfin, erken dönem insan-deniz memelileri ilişkileri ve dönemin deniz ekolojisi hakkındaki anlayışı ve bilgileri geliştireceği düşünülüyor.