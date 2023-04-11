İsmet Özkul: Merkez Bankası günü kurtarmaya çabalıyor

Dün gazetemizin internet sayfasında peş peşe üç haber yer alıyordu. “Şubatta 8.75 milyar dolar cari açık” ve “İşsizlik yeniden çift haneye yükseldi” başlıklı haberler dün açıklanan verileri açıklıyordu. Üçüncü haber ise arkadaşımız Yener Karadeniz’in Merkez Bankası’nın döviz toplamak için Kapalıçarşı’daki ayaklı borsaya düştüğünü anlatan ve ekonominin geldiği yeri sembolize eden özel haberiydi.

“Türkiye ekonomi modeli” adı takılan uygulamaların bizi getirdiği yer burası. Sözde bu “model” cari açığı kapatacak, dövize talebini azaltacak, enflasyonu düşürecek ve istihdamı canlandıracaktı. Geldiğimiz yerde Merkez Bankası, karaborsa diye bildiğimiz ayaklı borsadan döviz toplayarak günü kurtarmaya çabalıyor.

İsmet Özkul’un yazısı