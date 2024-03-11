CHP lideri Özgür Özel, geçen gün Ekrem İmamoğlu’nun Murat Kurum’un 4.5 puan önünde olduğunu söyledi. Özel’in açıkladığı bu ankete ulaştım. CHP Genel Merkezi tarafından yapılan 484 sayfalık ankette İstanbul ilçe ilçe mahalle mahalle analiz ediliyor. Ankete göre İstanbul’da kararsızlar dağıtıldıktan sonra tablo şu şekilde:

İstanbul’un ilçe ilçe analizinde çıkan sonuç Özel’i sevindirdi. – Ekrem İmamoğlu: % 45.1 – Murat Kurum: % 40.4 – Buğra Kavuncu: % 3.9 – Meral Danış Beştaş: % 3.9 – Mehmet Altınöz: % 2.7 – Azmi Karamahmutoğlu: % 2.3 – Birol Aydın: % 0.5 – Diğerleri: % 1.2 Ankete göre İmamoğlu seçmeni birleştirmekte Kurum’dan çok daha başarılı. CHP’lilerin yüzde 87.5’inin, DEM Partililerin yüzde 52.1’inin, İYİ Partililerin ise yüzde 34’ünün oyunu alıyor. Kurum ise AK Partililerin yüzde 76.2’sinin, MHP’lilerin yüzde 79.4’ünün, YRP’lilerin yüzde 34.5’inin oyunu alıyor. CHP’lilerin, DEM Partilerin ve İYİ Partililerin ilk tercihi İmamoğlu. İstanbulluların yüzde 49.4’u İmamoğlu’nun, yüzde 38.5’i ise Kurum’un yönetmesini istiyor. AK Partililerin yüzde 11’i, MHP’lilerin yüzde 18.3’ü “İmamoğlu” diyor. Ankete göre Sancaktepe, CHP’ye geçiyor. İlçede AK Parti yüzde 47, CHP yüzde 48.4 görünüyor. Bayrampaşa, Tuzla ve Üsküdar’da AK Parti ile CHP arasındaki fark bir puanın altına indi.

İsmail Saymaz’ın yazısı