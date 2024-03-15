Bir seçim olsun da AK Parti montaja ve kumpasa başvurmadan kazanmasın. Bir sandıktan da helaliyle çıksın. 2010’da Deniz Baykal’a kumpas kurdular. Sonra meydanlarda “Özel değil, genel” dediler. 2011’de MHP’yi videolarla barajın altına indirmek istediler. 2019’da Apo’nun Kırmızı Bülten’le aranan biraderini TRT’ye çıkarıp “Binali’ye oy verin” dedirttiler. 2023’te Kılıçdaroğlu’nu montajla PKK’lı ilan ettiler. Erdoğan, kumpası inkar bile etmedi. “Ama montaj, ama şu, ama bu” dedi. Bu kez 31 Mart’ta sandık başına gidiyoruz. AK Parti, Cumhur İttifakı’nı koruduğu, rakibi Ekrem İmamoğlu ise bütün müttefiklerini kaybetmiş ve yapayalnız seçime girdiği halde Kurum’un kazanamayacağını görüyor. İşi sağlama almak için yine demokrasiyi ‘mundar’ etme operasyonuna giriştiler. Ak-troller ve CHP içindeki suç ortakları eşzamanlı harekete geçti. “CHP’de vurgunun belgesi!” “İmamoğlu, delegeleri böyle satın almış!” “O görüntülerdeki ofis CHP İl Bakanlığıymış!” Bir gece boyunca yazdılar, söylediler ve son dakika geçtiler. Ortaya çıktı ki öyle değilmiş. Neymiş? CHP’nin Sarıyer’deki il binasını satın alma görüntüleriymiş bunlar. Görüntüler beş ay önceki kurultaya değil, ta 2019 yılına aitmiş. Kumpas ellerinde patladı.
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