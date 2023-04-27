İsmail Saymaz: Bakanlık biliyordu ve güçlendirmedi

Günlerdir yazıyorum. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ek binası için 2012’de depreme karşı güçlendirme kararı verildi. Bina güçlendirilmediği gibi, karşısındaki eczaneler zarara uğramasın diye yeri değiştirilmedi. Hastane 6 Şubat’ta yerle bir oldu. Sekizi hemşire olmak üzere 72 kişi hayatını kaybetti. İskenderun Devlet Hastanesi hakkında 2012’de yazılan teknik raporda göçme riskinden söz edildi. Binanın yüzde 70-90 güçlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Sonuç? Güçlendirilmedi! 6 Şubat’ta ‘A’ blok çöktü. En az 76 kişi hayatını kaybetti. İskenderun Devlet Hastanesi’nin ayakta kalan ‘B’ bloğunda zemin kayması ve kolonda çatlaklar vardı. Çalışanlar depremden sonra bu binada çalışmaya zorlanıyor. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Deprem Suçları Bürosu iki hastanedeki yıkımdan ötürü birkaç müteahhite soruşturma açtı. Fakat bu soruşturma Sağlık Bakanlığı yetkililerini içine alacak şekilde genişletilmiyor.

İsmail Saymaz’ın yazısı