İsmail Saymaz: Bakanlık biliyordu ve güçlendirmedi

Günlerdir yazıyorum. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ek binası için 2012’de depreme karşı güçlendirme kararı verildi. Bina güçlendirilmediği gibi, karşısındaki eczaneler zarara uğramasın diye yeri değiştirilmedi. Hastane 6 Şubat’ta yerle bir oldu. Sekizi hemşire olmak üzere 72 kişi hayatını kaybetti. İskenderun Devlet Hastanesi hakkında 2012’de yazılan teknik raporda göçme riskinden söz edildi. Binanın yüzde 70-90 güçlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Sonuç? Güçlendirilmedi! 6 Şubat’ta ‘A’ blok çöktü. En az 76 kişi hayatını kaybetti. İskenderun Devlet Hastanesi’nin ayakta kalan ‘B’ bloğunda zemin kayması ve kolonda çatlaklar vardı. Çalışanlar depremden sonra bu binada çalışmaya zorlanıyor. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Deprem Suçları Bürosu iki hastanedeki yıkımdan ötürü birkaç müteahhite soruşturma açtı. Fakat bu soruşturma Sağlık Bakanlığı yetkililerini içine alacak şekilde genişletilmiyor.
SON HABERLER
‘Seni başkan yaptırmayacağız’ sloganını Önder bulmuş
Osman Kavala, Selahattin Demirtaş’ın Meclis kürsüsünde söylediği “Seni başkan yaptırmayacağız” sloganını Sırrı Süreyya Önder’in bulduğunu söyledi.
‘En etkili 100’ New York’ta buluştu: Haluk Levent reddetmişti
Time dergisinin ‘Dünyanın En Etkili 100 Kişisi’ listesine girenler dün gece New York şehrindeki galada buluştu.
Doğan Holding, Aytemiz Akaryakıt’ı Ruslara sattı
Doğan Holding, Aytemiz Akaryakıtı’nın Rus şirket PSJC Tatneft’e satışının tamamlandığını duyurdu. Doğan Holding’in payın 168 milyon dolar düştü.
‘Sex and the City’nin devam dizisinden fragman: Carrie’nin kayıp aşkı geri döndü
‘Sex and the City’nin devam dizisi ‘And Just Like That’in ikinci sezonunun ilk fragmanı yayınlandı. Carrie’nin kayıp aşkı Aidan geri döndü.
Uzmanından borsa için bilanço dönemi uyarıları
Tuncay Turşucu, seçim belirsizliği nedeniyle iyi gelen şirket bilançolarının hak ettiği fiyatlamayı göremeyebileceğini söyledi.
Gezi’de Erdoğan atıp tutarken danışmanları Soros ile görüşüyormuş
Gezi davasından tutuklu işadamı Osman Kavala, Gezi eyemleri sırasında Erdoğan’ın danışmanlarının Soros ile görüştüğünü söyledi.
Selvi’nin kaleminden: Erdoğan’ın rahatsızlığının perde arkası
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında rahatsızlanmasına ilişkin ‘detayları’ yazdı.
Togg daha çıkmadan zam sinyali verdi: Dalgalanmaları fiyatlara yansıtabiliriz
Togg CEO’su Gürcan Karakaş, daha piyasaya sürülemeyen araç için şimdiden zam sinyali verdi.
Dervişoğlu’nun ‘sahtekar, hırsız’ dediği Çıray, Akşener’e sığındı
İYİ Parti’de grup başkan vekili Müsavat Dervişoğlu ile İzmir milletvekili Aytun Çıray arasındaki gerginlik sürüyor.
CHP adına sahte broşür hazırlatanlar AKP’li iki yöneticiymiş
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partileri adına sahte broşür ve sticker bastıran kişilerin AKP il ve ilçe örgütlerinde görevli iki yönetici olduğunu açıkladı.