İslam paylaşımı sonrası X'i kapatan Oscar adayı Gascón: Ölümle tehdit edildim

Oscar Ödülleri adaylarından oyuncu Karla Sofía Gascón, İslam diniyle ilgili paylaşımı sonrası ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

Fotoğraf: Karla Sofía Gascón ‘Emilia Pérez’ filmi / Netflix

52 yaşındaki İspanyol oyuncu kısa süre önce şu paylaşımı yapmıştı: “Avrupa’nın değerlerine karşı gelen ve insan haklarını ihlal eden İslam gibi dinleri inanç özgürlüğü çerçevesinde görüp yasaklamazsak karşı karşıya olduğumuz devasa problemi sonlandıramayız.”

Netflix’in suç gerilimi ‘Emilia Pèrez’in yıldızı Gascón, paylaşımına gelen tepkiler sonrası özür dileyerek X hesabını kapatmış, “Üzgünüm ama nefret ve yanlış bilgi kampanyasının ailem ve beni daha fazla etkilemesine izin veremem” demişti.

Independent Türkçe‘nin aktardığı habere göre Gascón ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

Ünlü oyuncu şöyle konuştu: “Tükenme noktasına gelinceye kadar hakaretler savruldu, zalimce davranıldı, tacize uğradım ve ölümle tehdit edildim. Korumam gereken, delicesine aşık olduğum ve bana her konuda destek çıkan müthiş bir kızım var.”

Oscar’da ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülüne aday gösterilen Gascón oyunculuk dallarında Oscar’a aday gösterilen ilk trans.

İspanyol oyuncu, Cannes Film Festivali’nde ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü Emilia Pèrez’deki rol arkadaşları Zoe Saldaña, Selena Gomez ve Adriana Paz’la paylaşmıştı.