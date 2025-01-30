İsveç'te Kuran yakmıştı: Momika canlı yayında öldürüldü

İsveç’te Kuran yakan 38 yaşındaki Salwan Momika dün gece canlı yayında vurularak öldürüldü.

Salwan Momika. Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Iraklı Momika, Tiktok’ta canlı yayın yaparken evinde silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis, Momika’nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Polis saldırganın yakalanması için operasyon başlattı.

Yargılanıyordu

Momika nefret suçu işledikleri gerekçesiyle 16 Ocak’ta yargılanmaya başlamıştı.

Stockholm Bölge Mahkemesi’nin kararını 31 Ocak cuma 11.00’de açıklaması bekleniyordu.

Salwan Momika’nın eylemleri

Momika, Salwan Najem’le birlikte başkent Stockholm’de Kurban Bayramı’nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran 2023’te Stockholm Camii önünde polis koruması altında Kuran’ı ateşe vermişti.

Momika ve Najem daha sonra Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği ile İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında birkaç kez Kuran yakmış, Irak bayrağınıysa ayakları altına almıştı.

Iraklı adam 24 Ağustos 2023’te Stockholm Camii önünde tekrar Kur’an yakmıştı.

Momika 3 Eylül 2023’te de Malmö kentinde polis korumasında Kur’an yakmış, onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti.

Iraklı son olarak 21 Ekim 2023’te Stockholm’ün merkezinde İsrail’e destek mitingi yaparak Kuran ve Filistin bayrağı yakmıştı.