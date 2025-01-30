Kuran yakan Momika canlı yayında öldürülmüştü: Beş gözaltı

İsveç’te Kuran yakan Salwan Momika’nın canlı yayında öldürülmesiyle ilgili beş kişi gözaltına alındı.

Salwan Momika. Fotoğraf: AA

Iraklı Momika, dün gece Tiktok’ta canlı yayın yaparken evinde silahlı saldırıya uğradı.

Polis evde Momika’nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Cinayetle ilgili beş şüpheli gözaltına alındı.

Salwan Momika’nın eylemleri

Momika, Salwan Najem’le birlikte başkent Stockholm’de Kurban Bayramı’nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran 2023’te Stockholm Camii önünde polis koruması altında Kuran’ı ateşe vermişti.

Momika ve Najem daha sonra Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği ile İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında birkaç kez Kuran yakmış, Irak bayrağınıysa ayakları altına almıştı.

Iraklı adam 24 Ağustos 2023’te Stockholm Camii önünde tekrar Kur’an yakmıştı.

Momika 3 Eylül 2023’te de Malmö kentinde polis korumasında Kur’an yakmış, onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti.

Iraklı son olarak 21 Ekim 2023’te Stockholm’ün merkezinde İsrail’e destek mitingi yaparak Kuran ve Filistin bayrağı yakmıştı.

Yargılanıyordu

Momika eylemlerinde nefret suçu işledikleri gerekçesiyle 16 Ocak’ta yargılanmaya başlamıştı.

Stockholm Bölge Mahkemesi’nin kararını 31 Ocak cuma 11.00’de açıklaması bekleniyordu.