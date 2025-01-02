İslahiye kaymakamı anlaştı: Kasklı motosikletliye yüzde 5 indirimli akaryakıt

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kaymakamlıkla akaryakıt istasyonları arasında protokol yapıldı. Kasklı motosikletliye akaryakıt yüzde 5 indirimli satılacak.

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Kaymakam Mehmet Soylu, yaralanma ve ölümlerin önüne geçmek için kask takan motosiklet sürücülerine indirimli yakıt için ilçedeki dokuz akaryakıt istasyonuyla protokol imzaladı.

Protokol kapsamında üç ay sürecek yüzde 5 indirimli akaryakıt satışı başladı.

Soylu’nun 2025 için en önemli hedeflerinden biri motosiklet kazalarında can kayıplarının ve yaralanmalarının önüne geçmek.

Kask kullanımını arttırmak için çeşitli projeleri hayata geçireceklerini aktaran Soylu, şunları söyledi:

“Şu anda ilkini uygulamaya koyduk. Kaskını takarak akaryakıt almaya gelen motosiklet sürücülerine yüzde 5 indirim uygulanacak. Memleketimizde kaskını kullanmayan motosiklet sürücüsü kalmayana dek devam edecek.

Bu proje teşvik edici proje iken bir yandan da cezai işlem devam edecek. Çünkü bizim 2024’te maalesef dokuz gencimiz hayatını kaybetti. 195 motosiklet sürücümüz yaralandı. Onların bazıları uzuv kaybı kalıcı yaralandı.

Biz bu işi 2025’te güvenlik güçlerimizle, diğer paydaşlarımızla, akaryakıt istasyonu sahiplerimizle çok ciddi katkılarıyla çözme kararlığını ortaya koyacağız.”