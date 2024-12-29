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Yaramazlara biraz batar!

Her iki kazadan birine motosiklet karışıyor

Şehir içindeki kazaların yüzde 52,3’üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karışıyor.

Fotoğraf: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) motorlu kara taşıtları temmuz istatistiklerine göre trafiğe kayıtlı araçların yüzde 46,9’u motosiklet.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurduğu trafik denetim rakamlarına göre şehir içindeki kazaların yüzde 52,3’üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karışıyor.

Buna göre motosikletlerin daha yoğun kullanıldığı şehir içlerindeki ‘motosiklet denetimleri’yle ilgili 2024’te toplam 2 milyon 898 bin 366 işlem yapılmış.

İçişleri bakanı X’teki paylaşımında motosiklet sürücülerine dikkatli olma uyarısı yaptı:

“Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım, tüm trafik kurallarına harfiyen uyalım ve sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim.”

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