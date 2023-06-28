İskoçya’ya valiz içinde gelen Afrika avcı örümceği karantinaya alındı

Afrika’dan İskoçya’nın başkenti Edinburgh’a seyahat eden bir kişinin evinde büyük bir Afrika avcı örümceği bulundu.

Fotoğraf: İskoçya hayvanları koruma derneği

Örümceğin, Afrika ziyaretinden dönen kişinin valizinde geldiği tahmin ediliyor. BBC Türkçe’nin haberine göre İskoçya hayvanları koruma derneği (SPCA) 10 cm çapındaki örümceği karantinaya aldı.

Avcı örümceklerine Afrika, Asya ve Avustralya gibi sıcak tropik bölgelerde rastlanıyor.

Erişkinleri 28 cm’ye kadar büyüyen avcı örümcekleri, bacak boyları itibarıyla dünyanın en büyük örümcekleri olarak biliniyor.

Bu örümcekler zehirli olsa da sokmadıkları için insanlar açısından tehlikeli olarak değerlendirilmiyor.

Afrika’dan dönen ev sahibinin, örümceği görüp plastik bir kutuya kapattığı belirtiliyor.

SPCA yetkilisi Catherine Atterton, “Avcı örümcekler hızları ve sıçramalarıyla biliniyor” dedi.

Ev sahibinin örümceği kutuya kapatmasından memnun olduğunu belirten yetkili, “Neyse ki örümcek uzun yolculuktan sonra hiç zarar görmemiş ve barınaklarımızdan birinde karantinaya alındı” dedi.

Atterton, örümceğin yeni yaşam alanının kararlaştırılacağını söyledi.