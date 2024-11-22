İşçiler yeraltında üç gündür eylemde: Kontrol ekibi madene indi

Çayırhan Termik Santrali’nde özelleştirmeye karşı 500 işçinin yeraltına inerek başlattığı eylem ikinci gününde. Yaklaşık 25 kişiden oluşan bir kontrol ekibi alkışlar eşliğinde madene indi.

Fotoğraf: Türkiye Maden İşçileri Sendikası

Santralde özelleştirmeye ilişkin ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 200 bin lira, geçici teminat bedeli 150 milyon lira olarak belirlenmişti.

‘Pazarlık’ usulüyle yapılacak ihaleye 4 Aralık 2024’e kadar teklif verebilecek.

Madenciler eylemlerini 48 saattir sürdürüyor.

İşçiler varlık satışı kararının iptal edilmesini ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

ANKA‘nın haberine göre 25 kişiden oluşan bir kontrol ekibi sabah işçilerin alkışları eşliğinde maden ocağına indi.

Sendika yönetimi, mühendisler ve deneyimli maden işçilerinden oluşan kontrol grubu hem madenin fiziki durumunu hem de işçilerin sağlık ve güvenlik koşullarını değerlendirecek.

Hava sıcaklığının gece 5 derecenin altına düştüğü ve yağmurun etkili olduğu zor koşullarda, yer üstünde kalan işçilerse ateş yakarak ısınmaya çalışıyor ve yer altındaki arkadaşlarına desteklerini sürdürüyor.

İşçilerin aileleri alanda bir araya gelerek hem moral desteği sağlıyor hem de taleplerin arkasında olduklarını vurguluyor.