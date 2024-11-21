Madenciler bir gündür yer altında eylemde: Halk destek versin

Ankara’daki Çayırhan Termik Santrali’nde özelleştirme kararına karşı 500’den fazla maden işçisinin başlattığı eylem 24 saati geride bıraktı: “Halkın destek vermesini istiyoruz.”

Fotoğraf: Türkiye Maden İşçileri Sendikası

Santralde özelleştirmeye ilişkin ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 200 bin lira, geçici teminat bedeli 150 milyon lira olarak belirlenmişti.

‘Pazarlık’ usulüyle yapılacak ihaleye 4 Aralık 2024’e kadar teklif verebilecek.

Santralde çalışan madenciler özelleştirmeye karşı.

Dün işçilerin kendilerini madene kapatması sonrası Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul şöyle demişti:

“Burası satıldığı zaman bundan sonra ne olacağını bilmiyoruz yeni gelen firmanın ne şartlarda bizi çalıştıracağını bilmiyoruz. Belki işçi azaltılmaya gidilecek, elimizdeki haklar alınacak. Daha ilerisi için iyileştirmeler yapılmayacak. Bunlar hep endişe duyduğumuz konular.”

İşçiler 24 saattir eylemi sürdürüyor.

Santralde yer altında çalışmayan işçiler de eyleme dışarıdan destek veriyor.

‘Depremde cenazeler, canlılar çıkardık, halkın da bize destek vermesini istiyoruz’

ANKA‘ya konuşan işçiler halktan destek istedi:

* Burada hem yer üstünde hem yer altında çalışan arkadaşlarımız var. Eylem bir sonuç alıncaya kadar devam edecek. Hükümetimizin sadece bu varlık satışından geri adım atmasını istiyoruz. Tek talebimiz bu.

* Şu an şartnameyi tam olarak bilmiyoruz ama duyduğumuza göre işçi haklarımız yok. Biz KİAŞ’tan çok memnunduk. İşçiye değer veren, işçinin geleceği için mücadele eden bir şirket. Ama bu gelecek şirkette ne bir işçinin akıbeti belli ne bizim çalıştırılıp çalıştırılmayacağımız belli veya maaşlarımızın ne olacağı belli.

* Bizim 850 lojmanımız var şartnameye göre devir olursa 4 ay içinde bu lojmanların boşaltılacağı yazıyor 850 aile nereye gidecek? Şu an biz 2 asgari ücret maaş alıyoruz gelen şirket belki bu maaşı bize vermeyecek. Biz devam etmek istiyoruz bizim mücadelemiz bu.

* 800 madenci deprem zamanında çalıştı. Biz çok büyük destek verdik, depremde cenazeler, canlılar çıkardık. Biz de halkın bize destek vermesini istiyoruz. Biz o zaman nasıl destek verdiysek o zaman onlarda şimdi bize destek versin. Gelsinler bizi desteklesinler kendi çocuklarının geleceği için.