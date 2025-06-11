Diken

Yaramazlara biraz batar!

İşadamı Aykut Karagöz vurularak öldürüldü

İstanbul’un ilçesi Pendik’te işadamı Aykut Karagöz, kalfa Hamza K. tarafından vurularak öldürüldü.

Fotoğraf: Aykut Karagöz / Facebook

Sülüntepe Mahallesi Ney Sokak’taki işyerinde dün işadamı Karagöz’le kalfa Hamza K. arasında, alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.


Karagöz, silahla kalfa Hamza K’yı yaraladı. Yaşanan arbedenin ardından silahı eline alan Hamza K. da Karagöz’ü ateş açarak yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Karagöz, hastanede kurtarılamazken, hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Hamza K.’nın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekipleri, olay yerinde dört kovan, 17 fişek, iki ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Karagöz’ün beş, Karaman’ınsa sekiz suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Anadolu başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya bıçaklanarak öldürüldü: ‘Sarkıntılık’ iddiası

Giresun’da bir lisede iki kadın öldürüldü: Saldırgan gözaltında

SON HABERLER

İmamoğlu: Bu bir işkence duyurusudur

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu “Bu bir işkence duyurusudur, tutsaklara sistematik olarak işkence ve kötü muamele yapılıyor” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi AKP'ye geçti

CHP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde başkan Hakan Bahçetepe’nin tutuklanması nedeniyle başkan vekili seçimi yapıldı. Başkan vekili AKP’li Eray Karadeniz seçildi.