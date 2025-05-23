Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya bıçaklanarak öldürüldü: 'Sarkıntılık' iddiası

Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya İstanbul’da bir üniversite öğrencisi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.
63 yaşındaki Sulukahya, 21 Mayıs’ı 22 Mayıs’a bağlayan gece sosyal medyadan tanıştığı 21 yaşındaki üniversite öğrencisi F.G.P.’yle, Mecidiye Mahallesi’ndeki evinde bir araya geldi. İkili bir süre sonra tartıştı.
Kavgaya dönüşen tartışmada F.G.P. Sulukahya’yı bıçaklayıp kaçtı.
Kavga seslerini duyan Sulukahya’nın bir komşusu, daireyi kontrol etti.
Bacağından yaralı Sulukahya sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
‘Sarkıntılık yaptı, kendimi korumak amacıyla bıçakladım’
Güvenlik kameralarının incelemesi sonucu polislerce yakalanan F.G.P. emniyetteki ifadesinde ‘sarkıntılık’ iddiasında bulundu: “Sohbet amaçlı evinde buluştuk. Bana (Sulukahya) sarkıntılık yaptı. Kendimi korumak amacıyla bıçakladım.”
F.G.P. ardından adliyeye sevk edildi.