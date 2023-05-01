İş Bankası müdürü: Her ay ceza ödüyoruz

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yabancı para mevduatlarıyla ilgili düzenlemeler nedeniyle Merkez Bankası’na her ay 200 milyon TL komisyon ödediklerini söyledi.

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Merkez Bankası, 2023’ün ilk yarısında mevduatta liralaşma hedefini yüzde 50’den yüzde 60’a yükseltmişti. Bu hedef doğrultusunda bir ödül-ceza sistemi de devreye sokulmuştu. Bu noktada bankalara baskı büyük.

Ekonomi gazetesinden Yener Karadeniz’e konuşan İş Bankası Müdürü Aran, dönemin para politikasının gereği olarak en az beş yıl vadeli sabit TL faizli kâğıdı en fazla olan bankanın kendileri olduğunu söyledi: “Çünkü yabancı para mevduatı bilançosundan kovamayan en büyük banka İş Bankası. Yabancı para mevduat 131 milyar dolar ve şu andaki politikalar yabancı para mevduatı olan bankayı cezalandırıcı nitelikte. Öyle olduğu için en çok komisyon ödeyen bankayız, en çok tahvil tutan bankayız bu alanda. O nedenle müşterinin tercihine, yabancı para mevduatı seçen müşterilerin tercihine saygılıyız.

Yabancı paraysa yabancı para, TL ise TL. Cezası neyse öderiz dedik. O cezayı da her ay ödüyoruz. Her ay Merkez Bankası’na 200 milyon TL bundan dolayı komisyon ödüyoruz. Ne kadar kağıt almamız gerekiyorsa o kağıdı alıyoruz. Dolayısıyla şu andaki müşterilerimizin bu tercihinin banka olarak bize bir bedeli var.”

Aran, bankacılık sektörünün haziran ayında normalleşme beklediğini belirterek, uygulanan düşük faiz ekonomisinin kuru patlatmaması için kur korumalı mevduata dört elle sarılmak gerektiğini söyledi.