İş arkadaşlarını ve polisi yaralamıştı: Yargılanmadan ötanazi uygulandı

İspanya’da, polisle çatışma sırasında yaralanıp felçli kalan bir kişiye yargı önüne çıkmadan ötanazi uygulandı.

Fotoğraf: Nius

Tarragona kentindeki bir güvenlik şirketinde çalışan Marin Eugen Sabau (46), geçen yıl aralık ayında iş arkadaşlarına ateş açtıktan sonra olay yerine giden polislerden birini vurmuş ve kaçmıştı. İçi silah dolu bir eve saklanan Sabau, orada polisle çatışma sırasında bir kurşun omurgasına isabet etmiş, felçli kalmıştı.

Bir bacağı ampute edilen, hareket edemeyen ve sürekli ağrısı olan Romanya vatandaşı Sabau, yargılanmak yerine ötanazi uygulanmasını talep etmişti. Düzelme şansı olmadığını ve kronik ağrıyla yaşamak zorunda kalacağını belirten Sabau, geçen yıl yürürlüğe giren yasa uyarınca ötanazi uygulanabilecek kişilerde aranan koşullara uyduğunu ifade etmişti.

Mahkeme, yaraladığı kişilerin, yargılanması gerektiğine dair itirazlarına rağmen talebini haklı bulmuş ve ötanazi uygulanmasına hükmetmişti. Bunun, Sabau’nun bireysel hakkı olduğunun altını çizmiş, suç işlemiş olmasının bu haktan mahrum edilmesine sebep olamayacağını vurgulamıştı.

Dün akşam, Sabau’ya ötanazi uygulandığı açıklandı.

Sabau’nun yaraladığı polisin avukatı, ötanaziye karşı olmadıklarını, yaşamını sonlandırma hakkını elinden almak gibi bir niyetlerinin olmadığını ancak kurbanlar adına adil bir yargılama istediklerini söyledi.