Iris Apfel hayata veda etti

Moda ikonu, iş kadını, oyuncu ve sosyal medya fenomeni Iris Apfel, 102 yaşında hayatını kaybetti.

Iris Apfel / Nude

Ölüm haberi Apfel’in sosyal medya hesabında duyuruldu. Sözcüsü, sanatçının Florida Palm Beach’teki evinde öldüğünü söyledi.

1921’de New York’ta çiftçi bir ailenin çocuğu olarak doğan Iris, çalışmalarında parlak renkler ve zarif desenler kullanmasıyla tanınıyordu. Siyah çerçeveli gözlükleri, kırmızı ruju ve kısa beyaz saçlarıyla ise ikonik bir görüntüye sahipti.

Tüm başarısına rağmen kendisine ‘Tesadüfi İkon’ diyen sanatçı 2018’de bir kitap çıkardı ve Albert Maysles’in ‘Iris’ isimli belgeseline konu oldu.

Türkiye’de de Şişecam’ın global tasarım markası Nude, 2018’de kendisiyle işbirliği yapmıştı. Ardından 2022’de H&M ile dikkat çeken bir koleksiyon yayınladı.

Sanatçı sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine sahipti. “Daha fazlası daha azıdır” mesajı veren ikonik isim, moda ve stil üzerine yorumlar yaparak Instagram’da yaklaşık 3 milyon, TikTok’taysa 215 bin takipçiye ulaştı.

Today’e verdiği bir söyleşide “Bence herhangi bir yaşta emekli olmak ölümden daha kötü bir kader” diyen sanatçı son gününe kadar hayatını dolu dolu yaşamıştı.