İran’da saldırı: İstihbarat komutanı dahil 19 ölü

İran’da bir karakola, meydanda toplanan vatandaşlara silahla saldırıldığı ve aralarında Devrim Muhafızları Ordusu’nun istihbarat komutanı Albay Ali Musevi’nin de bulunduğu 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fotoğraf: AA

İran medyası, saldırının ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde cuma namazı sonrası karakola ve meydandaki vatandaşlara yönelik olduğunu belirtti.

AA’nın İran resmi ajansı IRNA’dan aktardığına göre saldırıdan önce kentte Sünnilere ait Mekki Mescidi Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi’nin cuma hutbesi sırasında, bir güvenlik görevlisi tarafından 15 yaşındaki bir kızın cinsel istismara uğradığına ilişkin haberlerden söz etti.

Bunun üzerine bazı kişilerin karakola saldırdığı, bir kişinin de bir otobüsle çarparak karakolun duvarını yıkmaya çalıştığı belirtildi.

19 ölü

IRNA, saldırıda 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 15 kişinin de yaralandığını duyurdu. İran devlet televizyonu, saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu’nun Sistan-Beluçistan eyaletindeki istihbarat komutanı Albay Musevi’nin de öldüğünü duyurdu.