İran: Mahsa Emini’nin babasına yönelik suikast girişimi engellendi

İran’da Mahsa Emini’nin babası Emced Emini’ye yönelik suikast girişiminin engellendiği bildirildi.

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İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini 16 Eylül’de ölmüştü. Ölümü ülkede ve dünyada infial yaratmış, protesto dalgasına yol açmıştı.

AA’nın İran resmi haber ajansı IRNA’dan aktardığına göre, Kürdistan Eyaleti Vali Yardımcısı Mehdi Ramazani suikast girişimine ilişkin açıklamada bulundu.

Ramazani, “Terör örgütleriyle iltisaklı birkaç kişinin Ayçi Kabristanı yolunda Mahsa Emini’nin babası Emced Emini’ye suikast girişimi emniyet güçlerinin müdahalesiyle engellendi, şahıslar yakalandı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan muhalif haber kaynakları, Mahsa Emini’nin ölüm yıl dönümünde babası Emced Emini’nin Kürdistan eyaletine bağlı Sakkız kentinde evinden çıkarken gözaltına alındığını iddia etmişti.

İran resmi ajansı IRNA ise konuyla ilgili haberinde, iddiayı yalanlayarak Emini’nin babası ve ailesinin Sakkız kentindeki evlerinde olduğunu ve gözaltına alınmadığını duyurmuştu

Başörtüsü mecburiyetine riayet etmediği gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini’nin polis nezaretindeyken ölümünün birinci yılının arifesinde ülkede protestoların yeniden canlanma ihtimali üzerine güvenlik güçleri ülke genelinde tedbirlerini artırmıştı.