İran: ABD bize ateşkes istediği mesajını iletti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD’nin son 3 gün içinde ateşkes istediği yönünde kendilerine mesaj ilettiğini söyledi.

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Abdullahiyan, konuya ilişkin İran resmi haber ajansı IRNA’ya konuştu. AA’nın aktardığına göre Abdullahiyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Bağdat ziyaretinde çelik yelek giymesine ilişkin, “ABD’nin bölgedeki gerçek rolü budur” dedi.

ABD’nin kendilerine Filistin’deki duruma ilişkin mesaj gönderdiğini belirten Abdullahiyan, şunları dedi:

“ABDliler son üç günde bize, ateşkes istediklerini ve bu konuda adımlar attıklarını belirten mesaj gönderdiler ama fiiliyatta yalnızca Gazze’de toplu katliamı ve soykırımı destekliyorlar.”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailliler ve Filistinliler için kalıcı barış şartlarının oluşturulması amacıyla bölge ülkeleriyle çok önemli görüşmeler yaptıklarını söylemişti.