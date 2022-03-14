İnternet dolandırıcılığında sanığa üç yıl hapis

Kayseri’de sosyal medyada tanıştığı kişiye kendisini kadın olarak tanıtıp ’73 yaşındaki biriyle zorla evlendirileceğini’ söyleyerek 984 lirasını alan sanık üç yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Diken

5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına, sanık O.C.A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki O.A. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık O.C.A. savunmasında, bir sosyal medya sitesinde kadın ismiyle yazıştığı kişiden ‘şaka amaçlı’ para istediğini, bu kişinin istediği parayı göndermesi üzerine ‘çok şaşırdığını’ iddia etti.

Parayı iade etmek istediğinde müştekinin kendisinden 5 bin lira istediğini öne süren O.C.A., pişman olduğunu söyleyerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa üç yıl hapis ve 1640 lira adli para cezası verdi.

Ne olmuştu?

Müşteki O.A, 2 Ağustos 2021’de bir sosyal medya sitesinde, O.C.A. tarafından oluşturulan ‘Hilal Köstek’ adlı hesapla iletişime geçti.

O.C.A. kendisini ‘Kanada’da halasının yanında kalan yetim ve öksüz bir kız’ olarak tanıtıp 73 yaşındaki biriyle evlendirileceğini söyledi. Sonra da sahte kimlik belgesi gönderip müştekiden yardım için uçak bileti parası istedi.

O.C.A.’ya ait banka hesabına 984 lira gönderen O.A. uçak bileti kayıtlarının sahte olduğunu öğrenince dava açtı.