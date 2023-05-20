Instagram’ın Twitter benzeri uygulamasından ilk bilgiler

Instagram’ın Twitter benzeri metin tabanlı uygulamasına dair ilk bilgiler ortaya çıktı.

Uygulamaya dair sunum slaytları bazı sitelerde sızdırılırken, uygulamanın gelecek ay görücüye çıkabileceği düşünülüyor. Instagram’ın Twitter benzeri bir uygulama hazırladığı martta ortaya çıkmıştı.

Slaytlarda uygulamaya henüz ayrı bir ad verilmediği görülüyor. Bunun yerine, sadece “Instagram’ın konuşmalar için yeni metin tabanlı uygulaması” deniyor.

İnternete sızan slayt.

Slaytlara göre uygulamada kullanıcılar Instagram kullanıcı adı ve şifresiyle oturum açabilecek. Takipçiler, kullanıcı bilgileri ve biyografi Instagram’dan uygulamaya aktarılacak.

Uygulamada ana ekranda bir akış görülecek ve ekli bağlantılar, fotoğraflar ve videolarla 500 karaktere kadar metin gönderileri oluşturulabilecek.

Sızan slaytlarda yer alan iki ekran görüntüsüne göre uygulama, Instagram ve Twitter’ı harmanlamış gibi görünüyor.

Slaytlara göre size kimin yanıt verebileceği ve hesabınızdan bahsedebileceği gibi ayarlar olacak ve Instagram’da engellediğiniz tüm hesaplar bu uygulamada da engelli kalacak.

Slaytlarda “Yakında uygulamamız Mastodon gibi diğer bazı uygulamalarla uyumlu olacak” gibi ifadeler de geçiyor. Buna göre bazı diğer uygulamalardaki kullanıcılar, seçtiğiniz ayarlara göre profilinizi ve içeriğinizi arayabilecek, takip edip etkileşim kurabilecek.