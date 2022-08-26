Instagram 16 yaş altı kullanıcıları ‘içerik ayarlarını değiştirmeye’ teşvik edecek

Instagram, genç kullanıcıların ‘maruz kaldığı içerikler’ konusunda yeni bir düzenlemeye gittiğini duyurdu.

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Sosyal medya platformu, 16 yaşın altındaki yeni kullanıcılara ‘hassas içerik kontrolü’ konusunda en kısıtlayıcı ayar olan ‘daha az’ şeklindeki özelliği kullanıma sunduğunu duyurdu.

Halihazırda Instagram’da olan gençleri, ‘ara‘, ‘keşfet‘, hashtag sayfaları‘ ‘reels‘, ‘akış önerisi‘ ‘hesap önerisi‘ gibi alanlarda daha güçlü bir filtre kullanmaya teşvik etmek için bildirimler kullanılacak.

The Verge sitesinin haberine göre yeni uygulama, aralarında seks işçilerinin, dövme sanatçılarının ve esrar endüstrisinin de olduğu, 16 yaş altına da ‘ulaşmak‘ isteyen kesimlerin tepkisiyle karşılaştı.

Instagram, ‘şiddet ve müstehcenlik içeren’, ‘müstehcen tasvirlere yer veren’, ‘yasal düzenlemelere tabi ürün ve maddelerin tanıtımını yapan’ gönderileri ‘hassas içerik’ kabul ediyor.