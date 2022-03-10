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Yaramazlara biraz batar!

İnşaat maliyetlerindeki artışta rekorlar sürüyor

İnşaat maliyet endeksi, ocakta yıllık yüzde 79,91, aylıksa yüzde 15,24 artarak rekor serisini sürdürdü.

Kaynak: TÜİK

Endekste daha önce zirve yüzde 44,76’yla temmuzda görülmüş, iki aylık düşüş sonrası ekimde yön yine yukarı dönmüştü.


Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre malzeme endeksi aylık yüzde 10,12, işçilik endeksi de yüzde 33,83 arttı.

Yıllık bakıldığında malzeme endeksi yüzde 98,20, işçilik endeksiyse yüzde 41,02 arttı.

Bina dışı işler ocakta yıllık yüzde 106,97 artarken, bina inşaatı maliyetlerinde bu oran yüzde 95,54.

Bina ve bina dışı yapılardaki alt endekslerde yıllık görünümse şöyle:

Kaynak: TÜİK

İnşaat maliyetindeki artışta yeni rekor

İnşaat maliyetleri yeniden yükselişe geçti

İnşaat maliyetlerindeki artışta yeni rekor

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