İngiltere Prensi William uyurken Windsor Kalesi’ne hırsız girdi

İngiltere Prensi William, eşi Kate Middleton ve üç çocuklarıyla uyurken Windsor Kalesi’ne iki maskeli hırsızın girdiği ortaya çıktı. Hırsızlar aranıyor.

Fotoğraflar: Wikimedia Commons

The Sun gazetesinin haberine göre prens ve ailesi hırsızlık gerçekleşirken kalenin yakınındaki evlerinde uyuyorlardı.

Britanya basınındaki haberlere göre Kral 3’üncü Charles ve eşi Kraliçe Camilla’nın olay sırasında kalede olmadığı belirtildi. Prens ve ailesiyse kalenin bir parçası olan ‘Adelaide’ isimli yazlık evdeydi.

Yerel emniyet yetkilileri, polise başkent Londra’nın batısındaki Windsor’daki Kraliyet Mülkü’de 13 Ekim gece yarısından hemen önce hırsızlık ihbarı yapıldığı bilgisini verdi.

Buna göre şüpheliler çiftlik binasına girerek bir adet siyah Izuzu marka araçla kırmızı bir ATV tipi aracı çaldı.

TRT Haber‘in Reuters’tan aktardığına göre iki hırsız gece saatlerinde çalıntı bir kamyonla kalenin kapısından girdi. Ardından iki metrelik çitlere tırmanarak içeri girdi.

Thames Vadisi emniyeti, konuyla ilgili yazılı açıklamasında hırsızların daha sonra Old Windsor/Datchet bölgesine doğru kaçtığını, olayla bağlantılı olarak henüz kimsenin gözaltına alınmadığını belirtti.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Öte yandan Buckingham Sarayı, hırsızlıkla ilgili Reuters’a konuşmayı reddetti.

2021’de de bir kişi, kalenin bulunduğu bölgede elinde bir arbaletle yakalanmış, İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’i öldürmek istediğini söylemişti.